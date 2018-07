Endividamento da Cielo subirá após parceria para cartões com BB O endividamento líquido da Cielo subirá do equivalente a 0,6 vez o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) para 1,6 vez, após o desembolso que fará ao formar uma joint venture em cartões com o Banco do Brasil, anunciada na véspera, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo da Cielo, Rômulo Dias.