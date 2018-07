ENTREVISTA-Novo czar de operações do Groupon lida com instabilidade O novo vice-presidente de operações do Groupon, Kal Raman, está liderando uma grande reformulação dos processos de vendas e de pagamentos do site de ofertas diárias, com o objetivo de convencer céticos de Wall Street de que a companhia do setor tecnológico não é apenas uma moda passageira.