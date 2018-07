ENTREVISTA-Petrobras vê redução de emissões a partir de 2015 ou 2016 A emissão de cerca de 5 bilhões de dólares em bônus pela Petrobras neste mês poderá ser uma das últimas grandes ofertas feitas pela estatal, já que a empresa espera gerar caixa suficiente para pagar suas dívidas com o aumento da produção de petróleo e reduzir gradativamente as captações a partir do final de 2015.