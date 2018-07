Escola britânica troca papel e lápis por tablets

Uma escola em Bolton, no noroeste da Inglaterra, decidiu revolucionar o método de ensino tradicional ao substituir praticamente todo o seu material escolar por um único dispositivo: o tablet.

Cada um dos 840 alunos da instituição ganhou um iPad com o qual acompanha as aulas. Segundo o diretor da escola, Showk Badat, a mudança foi "natural" e acompanhou a evolução do ensino.

A professora Jane Taylor é outra entusiasta da medida. Ela conta que, com a tecnologia, pode agora acompanhar em tempo real o desempenho de seus alunos, o que não era possível no passado.

