Espanha injetará pelo menos 9 bi de euros no Bankia

Os diretores do banco vão apresentar um plano que "vai indicar as necessidades de capital para a instituição cumprir todas as exigências regulamentares", disse Guindos a um comitê parlamentar.

O volume de recursos vai cobrir necessidades de capital de 7,1 bilhões de euros para cumprir duas reformas bancárias apresentadas pelo governo em fevereiro e neste mês, bem como 1,9 bilhão de euros de reserva para cumprir com as regras de capitais europeias, disse ele.

"O governo vai apoiar plenamente as necessidades de capital que resultam desse plano", disse Guindos.