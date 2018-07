Estado de saúde de Mandela segue inalterada, diz Presidência sul-africana O estado de saúde do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela não apresentou qualquer mudança desde a melhora no fim de semana, disse o governo nesta terça-feira, negando relatos da mídia sugerindo que o herói antiapartheid teria sofrido uma recaída da pneumonia.