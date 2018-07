‘Estado’ estreia novo formatoda seção diária de serviços O Estado lança amanhã o novo formato da seção diária de serviços da editoria Metrópole, com a volta da coluna de direitos do consumidor. O material ainda inclui a previsão do tempo, resultados da loteria, queixas sobre problemas dos bairros e notas do acervo. A mudança deixa a leitura mais dinâmica, permite encontrar informações com maior rapidez e facilita a interatividade.