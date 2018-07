Estudante protesta contra libertação de agressores no RJ O estudante Vitor Suarez Cunha, de 21 anos, agredido por cinco rapazes quando tentou evitar que esse grupo importunasse um mendigo na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, em fevereiro, lançou uma campanha contra a libertação de seus agressores. Cunha pediu nesta terça-feira aos seus seguidores no microblog Twitter que repetissem a hashtag "JusticaVitorSuarez" para que o termo chegasse aos tópicos mais repetidos na rede.