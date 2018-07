Estudantes consideram 1º dia de Enem tranquilo O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Curitiba (PR), foi considerado tranquilo por muitos estudantes. Os primeiros alunos a deixarem o Colégio Estadual do Paraná consideraram as questões fáceis e devem concentrar os esforços para o segundo dia, quando deverão responder a questões de Português e Matemática, além da Redação.