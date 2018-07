Estudantes fazem ato para desocupação de escolas em Sorocaba

SOROCABA – Os estudantes que ocupam 14 escolas e a Diretoria Regional de Ensino de Sorocaba, interior de São Paulo, realizam um ato público às 11 horas deste sábado (5), quando devem decidir pela desocupação das unidades.

A assembleia será realizada em frente à Escola Estadual Antonio Padilha, no centro, onde funciona também a diretoria regional. De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), com a revogação do plano de reorganização da rede estadual publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado, os estudantes não veem razão para manter as escolas ocupadas.

Eles pretendem entregar as chaves dos estabelecimentos a um representante da Secretaria da Educação, mas a diretoria regional não confirmou se enviará um representante ao evento.