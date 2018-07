Exército tailandês dá golpe de Estado e suspende Constituição

Prayuth fez o anúncio em uma transmissão de televisão após reunião para a qual convocou facções rivais do conflito político no país. O encontro aparentemente buscava encontrar uma solução para os protesto contra o governo que já duram seis meses.

“Para a situação voltar ao normal rapidamente e para que a sociedade volte a amar e a ficar em paz… e para reformar as estruturas política, econômica e social, os militares precisam tomar o controle do poder”, disse Prayuth.

Os militares depois declararam um toque de recolher das 22h até as 5h.

O porta-voz Winthai Suvaree disse que Prayuth vai liderar o conselho militar que agora governa o país. Suvaree afirmou ainda, em um comunicado divulgado na TV, que a Constituição está suspensa, mas o Senado e todos os tribunais continuariam com suas atividades normais.

A Tailândia está imersa em uma grande luta pelo poder entre apoiadores do ex-premiê deposto Thaksin Shinawatra e seus oponentes, compostos por partidários da monarquia nacional. O conflito polarizou o país e afeta a economia nacional.

O Exército tailandês tem uma longa história de intervenção na política - já houve 18 golpes bem-sucedidos ou tentados desde que o país se tornou uma monarquia constitucional em 1932, e mais recentemente quando Thaksin foi deposto em 2006.

Centenas de soldados cercaram a reunião no Clube Militar de Bangcoc pouco após o anúncio do golpe, e tropas prenderam Suthep Thaugsuban, líder dos protestos contra os apoiadores do governo de Thaksin.

Alguns dos participantes da reunião foram mantidos no local do encontro após os eventos, disse um repórter da Reuters que esperava do lado de fora.

O Exército ordenou que os acampamentos de manifestantes fossem desfeitos e soldados atiraram para o ar para dispersar ativistas pró-governo unidos nos arredores de Bangcoc, disse um porta-voz do grupo. Os militares detiveram pelo menos um líder dos ativistas, disse.

Uma testemunha da Reuters disse depois que os manifestantes estavam deixando o local pacificamente. Mais cedo, seu líder, Jatuporn Prompan, afirmou que continuariam seus protestos apesar do golpe e da ordem de dispersar.

O governo declarou lei marcial alegando que a medida era necessária para prevenir episódios de violência, mas rejeitou acusações de que suas ações resultariam em um golpe de Estado.

Na primeira rodada de negociações, Prayuth havia declarado que ambos os lados deveriam chegar a um compromisso que teria articulado a nomeação de um primeiro-ministro interino, reformas políticas e prazo para uma eleição.

Mas as conversas terminaram na quarta-feira sem conclusão, e nenhum lado cedeu em suas posições, disseram participantes.

(Reportagem adicional de Juarawee Kittisilpa)