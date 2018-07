Explosão deixa 3 feridos perto de hotel da ONU na Síria, diz TV

A bomba, que estava localizada em um carro estacionado ao lado do edifício, provocou a explosão de um caminhão de combustível, deixando nuvens de fumaça negra no céu da capital do país.

O vice-ministro das Relações Exteriores, Faisal Mekdad, disse que nenhum dos observadores ficou ferido na explosão, acrescentou a TV estatal. "Foi um ato criminoso para distorcer a imagem da Síria", apontou.

O objetivo do ataque não estava imediatamente claro. Na área, há um clube de militares do Exército sírio e um edifício que pertence ao partido governante Baath e que não está longe da direção das Forças Armadas.

(Reportagem de Dominic Evans)