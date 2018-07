Exportações mundiais de café registram queda, diz OIC

As exportações nos primeiros sete meses da safra 2011/12 foram de 60,3 milhões de sacas, queda de 4 por cento ante as 62,83 milhões de sacas no mesmo período no ano anterior.

A queda foi motivada parcialmente pela queda de exportações de cafés naturais brasileiros e suaves colombianos, que foram em parte substituídas pelo aumento do robusta.

As exportações de naturais brasileiros para o período de sete meses caíram para 17,82 milhões de sacas, ante 20,64 milhões no ano anterior, e as de suaves colombianos caíram para 5 milhões, ante 6,31 milhões de sacas.

As exportações de café robusta até agora nesta temporada totalizam 22,69 milhões de sacas, levemente acima das 21,54 milhões de sacas nos primeiros sete meses da temporada anterior.

(Reportagem de Nigel Hunt)