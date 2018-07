Falso estagiário de medicina abusava de mulheres no MT

A Polícia Civil do Estado afirma que José Sérgio de Moura Leite Vieira Junior, de 31 anos e conhecido como "Serginho", se dizia ser estagiário do curso de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso para entrar na casa das vítimas.

O homem usava o pretexto de que a família havia sido contemplada com exames médicos e entrava nas residências. A Polícia Civil afirma que, até o momento, foram registrados 4 denúncias contra o suspeito.

A prisão do acusado aconteceu quando uma das mulheres abusadas contou ao marido o ocorrido que, por sua vez, realizou a denúncia. O suspeito foi encontrado por agentes da Polícia Militar andando pelas ruas do bairro e detido em flagrante.

Segundo registro, José Sérgio de Moura Leite Vieira Junior é morador do bairro Santa Amália, em Cuiabá, e atua como corretor de imóveis autônomo. As investigações serão conduzidas pela Delegacia da Mulher de Cuiabá.