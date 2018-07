Família de vítima processa Air France por falta de dados

Segundo ele, a família quer informações para saber se os sensores de velocidade do avião são os responsáveis pela tragédia. Os investigadores acreditam que os sensores de velocidade podem ter contribuído para o acidente. Companhias por todo o mundo ordenaram a substituição do componente de suas aeronaves. A Air France não quis comentar o caso.

Ontem, investigadores franceses informaram que abandonaram as buscas pelas caixas-pretas do voo 447 do Airbus 330 da Air France. O Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil (BEA), agência francesa que investiga o acidente, informou em comunicado que o navio que liderava as buscas pelas caixas-pretas deixou o local. O Airbus decolou do Rio de Janeiro e seguiria até Paris, porém, caiu no Oceano Atlântico. Todas as 228 pessoas a bordo morreram.