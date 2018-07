Família procura cão levado em carro durante assalto

O animal foi levado no carro da dona após um assalto na Praça Vilaboim, às 7h30, no último dia 10. Ela foi abordada quando entrava no veículo, um Honda Civic. Ao reagir, foi agredida e jogada para fora do carro. O Honda foi encontrado em Santo André, no ABC paulista, mas o cachorro, não. "Isso nos leva a crer que o Guga foi abandonado no trajeto", diz a advogada Rosa Maria Ribeiro dos Santos.

A família chegou a distribuir cartazes em Higienópolis e no bairro de Santo André onde estava o carro, oferecendo recompensa de R$ 5 mil, mas recebeu telefonemas incômodos e agora não revela mais o valor que será pago pelo cão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.