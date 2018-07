Férias escolares: conheça passeios imperdíveis com as crianças em Miami

O calor de Miami durante as férias escolares de julho é impiedoso, e este ano parece estar pior, com umidade muito intensa. Mas não falta programação interna, com o conforto do ar-condicionado, ainda mais para as crianças.

"Direto de Miami" conversou com a brasileira Amanda Cavinati Lopez, que abriu há quatro anos o Planet Kids Indoor Playgroud & Café, um playground coberto onde as crianças podem brincar o dia todo por US$ 10 cada e os pais ou babás tomarem um café ou comerem uma coxinha ou pão de queijo na lanchonete, com acesso a WiFi.

Amanda tem hoje dois filhos - Isabella, de 6 anos, e Matteo, de 3 - e conhece todos os cantos especiais para programas infantis. Ela recomenda quatro lugares internos para passear com as crianças ou deixá-las com algum acompanhante enquanto os pais vão às compras - e, para quem suportar o calor, há duas opções ao ar livre.

Amanda diz que abriu o playground porque em 2011 não era tão fácil encontrar passeios agradáveis e um espaço seguro para levar a filha de 2 anos. O local virou sucesso imediato entre brasileiros, tanto residentes como turistas.

"No ano passado, uma família brasileira deixava a babá todos os dias com as crianças", conta.

Ela recebe em média 350 crianças por mês.

O Planet Kids fica aberto diariamente das 10h às 19h - mas recomenda-se ligar ou checar o calendário no website (http://planetkidsplayground.com) para ter certeza de que não está fechado para festinhas particulares. Telefone: (305) 573-1379. Endereço: 2403 NE 2nd Avenue - Suite 107, Miami, Florida 33137. Tem garagem coberta atrás do prédio, com entrada pela rua 24.

Outras recomendações em ordem alfabética:

1. American Girl Store (http://www.americangirl.com/retailstore/miami) - A loja da boneca, que explodiu no mercado internacional, tem apenas uma por Estado, e na Flórida fica dentro do Shopping The Falls. "Toda menina quer comprar uma", diz Amanda. "E não é só uma loja para compras. Tem salão de cabeleireiro para fazer um penteado na boneca, coleção inteira de roupinha e móveis". Mas se prepare: "A mãe sai sem carteira", brinca. "É caro." Mas irresistível para meninas. No restaurante, trazem até uma cadeira para a boneca. "As meninas piram lá dentro", diz Amanda, que recomenda reserva em julho.

2. Barbie Dreamhouse - (http://barbiedreamhouse.com) - A casa da Barbie fica no Shopping Sawgrass. "Se vou lá e não entro, minha filha me mata", brinca Amanda. "É uma graça - a casa da Barbie, literalmente." Uma guia interage com as crianças e faz um tour de uma hora, passando por todos os cômodos, como quarto, sala, etc. No final, tem a opção de a criança participar de um desfile de modas. A menina, com maquiagem e vestido, desfila no palco.

3. Cool de Sac - (http://cool-de-sac.com) - É um playground completo com restaurante, e não é caro. Tem um no Dolphin Mall, ao sul de Miami, para quem quer ir às compras e deixar as crianças com a babá, e outro no Gulfstream Park para os pais que preferem cassino. Amanda diz que é ideal para crianças de até 9 anos.

4. Miami Children Museum (http://www.miamichildrensmuseum.org) - O Museu da Criança simula uma cidade miniatura, com mercado, dentista, banco, etc. É interativo e educativo. "É como se fosse o mundo pequeno da criança", diz Amanda. "Tem carro de bombeiro, pet shop, tudo para criança interagir em todas as idades".

Extra: Para quem aguenta o verão e intenso calor de Miami nesta época, Amanda deixa duas dicas: o Miami Seaquarium (http://www.miamiseaquarium.com), com várias atrações como shows de golfinhos e baleias, e o Jungle Island (http://www.jungleisland.com), um minizoológico com pequenos animais, e atrações como shows de macaquinhos e passarinhos.

Twitter: @chrisdelboni