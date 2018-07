Ferido em acidente em São Caetano-SP segue internado Hoje, apenas uma das pessoas feridas no acidente com o ônibus que caiu de um viaduto e atingiu a linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no último dia 9, no bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul (SP), permanecia internada. Sírio Gonçalves de Souza continua no Hospital Municipal Albert Sabin.