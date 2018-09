Festival celebra casamentos infantis na Índia

Centenas de menores de idade se casaram no estado de Rajastan, no noroeste da Índia, como parte do festival de "Akshaya Trtiya", ou "Akha Teej". O dia é considerado auspicioso para os indianos, especialmente para comércio, compras e casamentos, já que se celebra o nascimento do deus Visnú, tido como o guardador da vida no panteão hindu. É por esta razão que, todos os anos, se organizam centenas de casamentos entre crianças durante as comemorações. Apesar de o matrimônio infantil ser proibido pelas leis indianas, uma vez que a cerimônia é realizada, a união torna-se válida. Por isso, no festival deste ano, realizado há duas semanas, as autoridades indianas estavam em alerta e realizaram campanhas intensivas nos meios de comunicação para evitar a prática, considerada retrógrada. De acordo com os dados da Unicef (Fundo da ONU para Infância e Adolescência), 56% das meninas indianas se casam antes dos 15 anos e 17% antes dos 10. Uma pesquisa recente sobre saúde familiar nacional na Índia indicou que mais de 50% das meninas do estado de Rajastan são mães antes dos 19 anos. Incidência A maioria dos casamentos infantis acontece em áreas rurais nos distritos de Jaipur, Alwar, Tonk, Sawai Madhopur, Bundi, Kota, Ajmer e Udaipur - todos no estado de Rajastan. O estado é um importante destino turístico e conta com diversas atrações históricas e monumentos, como palácios, castelos e ruínas. No entanto, também apresenta um dos piores indicadores sociais do país: alto índice de analfabetismo, infanticídio, feticídio, casamentos infantis e violência. Nas aldeias das regiões, as meninas são retiradas das escolas para que possam aprender suas obrigações matrimoniais - carregam água, fazem bolos de excrementos de animais para combustíveis e esfregam pisos. Há várias possíveis razões para o grande número de casamento entre crianças na região. Os assistentes sociais apontam que os pais organizam estes matrimônios para economizar o custo da cerimônia, já que várias irmãs se casam ao mesmo tempo. Além disso, os pais temem não conseguir noivos para suas filhas se estas crescem. No entanto, acima de tudo, as principais razões são a ignorância e a pobreza. Efeitos negativos Os efeitos negativos dos casamentos infantis são tão diversos quantos as razões pelas quais eles são realizados. O matrimônio infantil está relacionado com problemas como o alto índice de natalidade, a pobreza extrema, o analfabetismo, a mortalidade infantil, a desnutrição e a baixa expectativa de vida no campo entre as mulheres. De acordo com um relatório publicado na revista India Today, a população de Dbala Kachra, no distrito de Bhilwara, registrou 181 casos de casamentos infantis que fracassaram. Em algumas ocasiões, os maridos venderam as esposas para outros homens. Por causa desse tráfico humano, muitas mulheres assassinaram seus esposos. De acordo com Mohini Giri, ex-presidente da Comissão Nacional de Mulheres da Índia, trata-se de uma tragédia não apenas para as meninas, mas para o país, o fato de elas "sofrerem com esta prática retrógada e se casem antes que tenham a oportunidade de florescer". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.