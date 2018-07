Fiéis enfrentam tumulto no final da missa da JMJ Assim como havia ocorrido antes da missa que marcou a abertura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Copacabana (zona sul do Rio), ao final dela os fiéis enfrentaram novos momentos de tumulto. Ônibus e metrô não deram conta da dispersão das cerca de 500 mil pessoas que prestigiaram a celebração e, ao final, se aglomeraram principalmente na entrada da estação Cardeal Arcoverde do metrô, em Copacabana. A fila para embarque saía da estação e dava voltas pela praça Cardeal Arcoverde. A Rua Barata Ribeiro, que passa pela frente da estação de metrô, teve de ser interditada por volta das 21h20 desta terça-feira, 23, devido ao grande público que tentava atravessar a via. O trânsito só voltou ao normal quase duas horas depois, às 23h10.