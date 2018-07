Fifa diz que Teixeira continua em comitê executivo

"Até o momento desta mensagem, Ricardo Teixeira continua a ser um membro do Comitê Executivo da Fifa", afirmou a entidade em comunicado.

"A Fifa não recebeu nenhuma comunicação oficial de Teixeira ou da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sobre essa questão...Vale lembrar que Ricardo Teixeira foi eleito para o Comitê Executivo da Fifa pela Conmebol (pela primeira vez em 1994)."

A Fifa também confirmou que reconheceu José Maria Marin, de 79 anos, como o sucessor de Teixeira na presidência da CBF e do Comitê Organizador Local do Mundial de 2014. Marin ficará no comando da entidade que lidera o futebol brasileiro, em princípio, até o fim do mandato atual em 2015.

O anúncio da renúncia do nome forte do futebol brasileiro há 23 anos foi feito em carta enviada à CBF divulgada na segunda-feira e veio num momento de atritos entre governo e Fifa sobre os preparativos do Brasil para sediar a Copa de 2014.

(Reportagem de Brian Homewood, em Munique)