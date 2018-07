Filho de Leonardo tem recuperação da função renal O cantor Pedro Leonardo Dantas da Costa, filho do cantor sertanejo Leonardo, apresentou recuperação da função renal, segundo informou o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Pedro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital desde o último dia 26. De acordo com o boletim, o estado geral do paciente mostra evolução satisfatória e o quadro neurológico continua estável.