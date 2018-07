Fiscais revistam empresa suspeita de fraude na merenda

Na ação, foram apreendidos livros contábeis, arquivos, computadores. ?A Receita fará um relatório sobre o que foi constatado que nos será encaminhado?, afirmou o promotor Arthur Lemos Pinto Junior, do Gedec. Os promotores investigam a suspeita de formação de cartel por parte dos fornecedores de merenda, além de corrupção, fraude em licitação, improbidade administrativa.

Além de questionar a terceirização da merenda por ter supostamente aumentado em até três vezes os custos para a Prefeitura, os promotores suspeitam que a qualidade dos alimentos fornecidos era inferior à contratada pelo Município. Os promotores já dispõem de relatos sobre as movimentações financeiras suspeitas com saques de R$ 200 mil em dinheiro vivo feitos por supostos laranjas de algumas das empresas investigadas. A Prefeitura de São Paulo afastou funcionários supostamente envolvidos com as empresas suspeitas, mas pretende manter a terceirização do serviço da merenda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.