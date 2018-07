Fiscalização de outdoors começa de forma tímida no Rio Inspirado no projeto Cidade Limpa da Prefeitura de São Paulo, o combate à publicidade irregular realizado hoje pelo governo municipal do Rio de Janeiro como parte da Operação Choque de Ordem começou de forma tímida, hoje. Os fiscais apenas colaram selos com a inscrição "propaganda irregular" em cerca de 20 outdoors em Botafogo, na zona sul da capital fluminense. "O problema é que a legislação é truncada e a multa de R$ 500 é baixa, pois alguns desses espaços de publicidade são negociados por até R$ 80 mil", disse o subsecretário de fiscalização da Secretaria Especial de Ordem Pública, Luiz Medeiros. Ele estima que cerca de 5 mil publicidades irregulares estão espalhadas pela cidade.