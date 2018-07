Flanelinhas são presos por tráfico de drogas no Rio Quatro flanelinhas que vendiam drogas para clientes de classe média alta no Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, foram presos em flagrante na noite de sexta-feira, 2, em uma operação policial. Eles foram pegos nas proximidades da Praça Santos Dumont, na Gávea, com 42 trouxinhas de maconha, 12 de cocaína e R$ 860 em dinheiro, de acordo com a Polícia Civil do Rio.