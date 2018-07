Fotógrafo de moda retrata refugiados no Congo

O fotógrafo de moda britânico John Rankin, acostumado a fotografar celebridades como a modelo Kate Moss e a cantora Britney Spears, mirou suas lentes no drama de um campo de refugiados da República Democrática do Congo, na África. Rankin viajou até o campo de Mugunga, perto da fronteira com Ruanda, onde procurou retratar a "beleza e espírito" de pessoas que fogem da violência que assola o país. O resultado do trabalho do fotógrafo deu origem à mostra Rir um pouco, que será aberta nesta terça-feira em Londres. A mostra faz parte de um projeto da Oxfam - uma organização não-governamental dedicada a combater a pobreza no mundo -, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a situação do país africano. Rankin diz ter usado o mesmo estilo que usa nas passarelas par fotografar os refugiados. "Eu acredito que estamos ficando anestesiados com as fotos tradicionais que temos de vítimas do conflito", disse Rankin. "Ao aplicar o mesmo estilo que uso quando fotografo as celebridades, eu tentei ir além do clichê e mostrar o lado humano do conflito." Cerca de 17 mil pessoas moram atualmente no campo de Mugunga. "É incrível como não sabemos nada sobre a situação no Congo", disse Rankin. "O nível de sofrimento ali é terrível, mas dificilmente vira notícia. Eu ouvi tristes histórias de meninas que são estupradas e pessoas que deixam suas casas para escapar dos ataques." Após fotografar dezenas de refugiados, Rankin pendurou as fotos em um varal, exibindo-as em praça pública. "A reação das pessoas foi impressionante", lembrou ele. "Quem não foi fotografado fez fila e pediu para eu continuar fotografando." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.