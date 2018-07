Fotógrafo revela beleza britânica vista do alto

Grã-Bretanha das alturas

O renomado fotógrafo Jason Hawkes já passou milhares de horas sobrevoando locais por toda a Grã-Bretanha e registrando belas paisagens e novas perspectivas de cidades.

Em uma de suas fotos mais recentes, ele registrou o novo estádio olímpico, no leste de Londres, construído para os jogos de 2012, mas estações de trem, plantações e praias britânicas também já foram retratadas por Hawkes.

"Eu acho mais interessante fazer imagens abstratas ou artísticas de coisas naturais ou feitas pelo homem, que você não sabia que estavam lá até sobrevoá-las por acaso", diz o fotógrafo.

Ele também gosta de criar novas visões de prédios e monumentos famosos, como a fonte construída em homenagem à princesa Diana.

Com mais de 40 livros publicados, Hawkes ainda se espanta com a beleza natural da Grã-Bretanha, com seus campos verdes e praias desertas, mas o fotógrafo também já fez fotografias a partir de helicópteros em várias partes do mundo, como Noruega, Colômbia, Marrocos e Estados Unidos.

Mais informações sobre seu trabalho em BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.