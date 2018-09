Frente fria deve provocar chuva na Região Sul do País Uma frente fria se aproxima hoje da Região Sul do País, deixando o tempo nublado e com chuva, principalmente no sudoeste do Estado gaúcho, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). O tempo estará instável, com poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora, sobre a faixa leste do Nordeste, exceto no Rio Grande do Norte.