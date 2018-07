Funcionários da Unicamp encerram greve após 27 dias Os funcionários da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) voltaram ao trabalho hoje, depois de ficarem 27 dias em greve. Após a retomada das negociações com os reitores das universidades paulistas e a saída da Polícia Militar do campus da Universidade de São Paulo (USP), uma assembleia realizada na terça-feira terminou com a aprovação do retorno dos trabalhadores.