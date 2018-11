Funcionários presos por tentar proteger padre são soltos Já estão em liberdade o motorista e a empregada doméstica do monsenhor Luiz Marques Barbosa, que cumpre prisão domiciliar acusado de pedofilia, no município de Arapiraca, em Alagoas. O motorista José Reinaldo Bezerra e a doméstica Maria Isabel dos Santos, que estavam presos desde a noite de domingo, foram soltos hoje à tarde, após expirar o prazo de cinco dias da prisão temporária. Eles foram presos por falso testemunho, por decisão do juiz Rômulo Varconcelos, durante a audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga crimes de pedofilia no Brasil.