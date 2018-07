Gari morre em Belém durante protesto contra tarifa A gari Cleonice Vieira de Moraes, de 51 anos, que trabalhava na prefeitura de Belém, varrendo ruas da área do mercado Ver-o-Peso, no centro da cidade, morreu na manhã desta sexta-feira no Pronto Socorro do Guamá, após sofrer duas paradas cardíacas. Ela era hipertensa e teria morrido de enfarte fulminante, segundo o diretor do PS, Dionísio Monteiro. A mulher estava no local onde 25 mil pessoas faziam, no final da tarde de quinta-feira, 20, manifestação em frente à prefeitura, pedindo redução da tarifa de ônibus e passe livre para os estudantes.