Gato escapa quando era transportado para avião no DF O físico Maicon Saul Faria perdeu seu gato de estimação nesta semana, no Aeroporto de Brasília. O animal seria transportado por um avião da Gol, mas escapou de sua gaiola. Em nota, a empresa informou que "está mobilizada para levantar os detalhes sobre o ocorrido e tomar as devidas providências".