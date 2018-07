A montadora norte-americana planeja investir a maior parte dos recursos na fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul, afirmou o presidente da GM no Brasil e operações no Mercosul, Jaime Ardila.

Ardila fez o anúncio após uma reunião em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Reportagem de Ana Nicolaci da Costa)