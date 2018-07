Gol é notificada de decisão da Justiça sobre encerramento da Webjet

No fim da semana passada, a Justiça trabalhista carioca havia determinado a invalidação da demissão de 850 funcionários da Webjet anunciada pela em novembro.

A ação de reintegração dos funcionários foi movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, na qual a entidade "demonstrou que a empresa não realizou negociação prévia com o sindicato da categoria, conforme determina o Tribunal Superior do Trabalho (TST), e descumpriu termo firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), na compra da Webjet".

A Gol anunciou o desligamento dos funcionários como parte do processo de encerramento das atividades da controlada Webjet, cuja aquisição foi concluída em outubro de 2011.

Em nota à imprensa, a empresa aérea afirmou na noite desta segunda-feira que, após o recebimento da notificação em sua base no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, "examinará os termos e tomará as medidas cabíveis", sem dar mais detalhes.

(Por Sérgio Spagnuolo, no Rio de Janeiro)