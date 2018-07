Golfinho morre após ser resgatado ferido em Ilhabela-SP

Com 2,30 metros de comprimento e pesando cerca de 230 quilos, Sininho estava enroscada em uma rede cheia de anzóis no momento em que foi resgatada, após ter sido avistada por banhistas e pescadores. O mamífero estava com ferimentos nas nadadeiras, boca e língua - provocados pelos anzóis - entretanto, de acordo com os veterinários, Sininho morreu de complicações respiratórias, pois se afogou ao ficar presa à rede. O golfinho não reagiu ao tratamento com antibióticos, mesmo após ter sido acompanhada durante 24 horas pelos veterinários, que a alimentavam via sonda.

Mantido pela Fundação Fernando Lee e pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp, campus Guarujá), o Reviva funciona na Ilha dos Arvoredos, distante 1,6 quilômetro da praia de Pernambuco, no Guarujá. Atualmente, cinco pinguins, oito tartarugas, duas fragatas e um atobá encontrados com vida na última semana no litoral paulista estão sendo tratados no local.