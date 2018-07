Governo anuncia R$2 bi para financiar cooperativas agrícolas O governo liberará 2 bilhões de reais, em no máximo 30 dias, para financiar o capital de giro das cooperativas agrícolas e garantir a comercialização da safra, informou nesta segunda-feira a Agência Brasil citando o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. Stephanes reuniu-se no final da tarde com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para discutir medidas de apoio ao setor agropecuário, segundo a agência oficial. O ministro afirmou que a equipe econômica iniciará em dez dias estudos para definir a fonte dos recursos, mas disse que há consenso no governo sobre a necessidade de capitalizar as cooperativas. "Em tese, os US$ 2 bilhões já estão aceitos (pela área econômica)", disse o ministro à Agência Brasil. No encontro, os ministros trataram também da prorrogação do prazo para que os bancos executem a conversão das dívidas dos agricultores que aderiram à renegociação da dívida rural. Além disso, eles discutiram medidas de ajuda aos produtores de café, afetados pela baixa do preço da commodity e pela alta dos fertilizantes. Segundo a agência, um grupo de estudos começará a debater um socorro ao setor. (Por Fabio Murakawa)