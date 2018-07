Governo confirma 242 casos de leptospirose em SC Do dia 22 de novembro até sexta-feira passada, dia 19, foram registrados 242 casos de leptospirose nos municípios onde ocorreram enchentes e deslizamentos de terra em Santa Catarina, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Já foram notificados 1.638 casos suspeitos. Os 242 casos foram confirmados em moradores de Itajaí (64), Blumenau (53), Joinville (17), Camboriú (13), Tijucas (11), Jaraguá do Sul (9), Florianópolis (9), Gaspar (9), Balneário Camboriú (8), Ilhota (7), Itapema (7), São João Batista (5), Timbó (4), Navegantes (4), Palhoça (3), Santo Amaro da Imperatriz (3), Indaial (3), Itapoá (2), São Francisco do Sul (2), São José (2) e Brusque (2). Em Biguaçu, Canelinha, Rio dos Cedros, Guabiruba e Luiz Alves foi registrada uma contaminação em cada município. Um caso suspeito é confirmado quando o resultado do exame de laboratório se apresentar como reagente para leptospirose, e de acordo com a evolução clínica do indivíduo.