Governo de SP diz que procura locais para 'rolezinhos' O governado do Estado de São Paulo informou nesta quarta-feira, 22, que está levantando com diversas secretarias as opções disponíveis no Estado de espaços para lazer e que pretende apresentar os dados o mais rápido possível. Em resposta enviada por e-mail à reportagem, a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes não confirmou a informação de que o governo teria assumido compromisso com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) de disponibilizar espaços que possam receber os "rolezinhos".