Governo do RS diz estar empenhado em apurar tragédia O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, classificou o incêndio na boate em Santa Maria, que tem 245 mortes confirmadas, como uma tragédia. Em seu primeiro pronunciamento após a chegada ao município na região Central do Estado, ele afirmou que o governo está mobilizado para esclarecer as causas do acidente. "Nós estamos empenhados, desde a madrugada, em dar o apoio necessário para que tenhamos o levantamento de provas para fazer um inquérito policial de alto nível, para que a gente possa depois, com essa provas, ter um esclarecimento inclusive em relação às causas que determinaram esse evento", disse.