Governo facilitará acesso a remédio contra gripe suína O governo vai facilitar o acesso ao remédio oseltamivir (Tamiflu), usado no tratamento de pacientes com Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. O Ministério da Saúde deve recomendar hoje aos Estados que ampliem os postos de distribuição do remédio, a exemplo do que ocorreu ontem em São Paulo. ?A medida foi adotada para dar agilidade à assistência?, afirmou o diretor de Vigilância Epidemiológica do ministério, Eduardo Hage. No entanto, a indicação do uso do medicamento não será ampliada.