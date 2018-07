Governo prepara mapa com rotas para a JMJ 2013

A ideia, ao preparar esse mapa, é garantir maior segurança aos fiéis que viajarão até o Rio de Janeiro para JMJ, entre os próximos dias 23 e 28. O traçado leva em consideração as rodovias federais com melhores condições, como boa condição do pavimento e rodovias duplicadas. Essas rotas contam, ainda, com postos fixos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pontos de fiscalização de fronteira, o que garantirá maior segurança aos participantes.

Durante a Jornada, a ANTT colocará equipes de fiscalização em pontos estratégicos das rodovias federais. A agência também estará presente nas fronteiras, considerando a previsão de que cerca de 120 mil pessoas venham de países latino-americanos para participar do evento, que terá a presença do Papa Francisco. A operação é feita em conjunto com a Polícia Militar dos Estados e o DPRF, entre outros. O governo trabalha com a estimativa de que aproximadamente 300 mil pessoas já se inscreveram para participar da Jornada Mundial da Juventude.