Grã-Bretanha pagará à francesa Veolia para destruir arsenal químico sírio O governo britânico afirmou nesta quinta-feira que pagará para a francesa Veolia Environnement incinerar 150 toneladas de precursores de gases venenosos sírios no norte da Inglaterra, o primeiro negócio com uma empresa privada para ajudar a eliminar o programa de armas químicas da Síria no Reino Unido.