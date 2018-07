Grande SP tem mais uma noite de violência

Um casal foi morto e outras duas pessoas foram baleadas na noite de sábado, no bairro Cooperativa, em São Bernardo do Campo, Grande ABC. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no 3º DP da cidade, o caso começou com uma tentativa de homicídio na Rua Fukutaro Yida, por volta das 22h30. Moradores da região chamaram a Polícia Militar porque teriam ouvido barulhos de tiros.

De acordo com o registro da Polícia Civil, suspeitos em uma moto se aproximaram do carro de um rapaz de 24 anos. O jovem havia acabado de deixar a namorada na casa dela. Os criminosos atiraram contra o rapaz - que ficou ferido - e, cerca de 100 metros adiante, dispararam contra outro carro que passava na rua, um Volkswagen Fusca. Um dos ocupantes do Fusca também ficou ferido.

Depois dos disparos, os bandidos invadiram uma residência, ainda na Rua Fukutaro Yida, onde assassinaram, a tiros, um casal. E estudante Liliane Aparecida, de 17 anos e Carlos Alexandre, de 26 anos, que estava desempregado, não resistiram e morreram no local. Nada foi levado da residência, afirma o BO.

Os criminosos fugiram. Os dois homens baleados foram socorridos ao PS Central de São Bernardo. O BO foi registrado pela delegada de plantão, Renata Muassab. De acordo com agentes do 3ºDP, a casa já foi periciada, e a polícia investiga as motivações do crime.

Um homem foi morto a tiros no km 25 da Rodovia Anhanguera, na região do bairro Jaraguá por volta das 22h de sábado. De acordo com a Polícia Militar, um rapaz estava em uma moto, quando dois criminosos, em outra moto, se aproximaram e anunciaram um roubo. A vítima tentou sair da rodovia, afirma a PM, e a dupla atirou. Os bandidos fugiram sem levar nada do rapaz - que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM não soube dizer para qual delegacia o caso foi levado.