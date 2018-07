Greve na Argentina e 'remoção' de chefe de gabinete da Petrobrás são destaques do Estadão Noite

Em artigo para o Estadão Noite desta quinta-feira, 28, o colunista do Estadão João Bosco Rabello explica por que a remoção do chefe de gabinete da Petrobrás José Eduardo Barrocas, que apareceu em vídeo discutindo perguntas que seriam feitas na CPI, causa incômodo: 'a discrição sintomática' com que deixa o cargo e assume a assessoria direta da presidente da empresa, Graça Foster.

Ariel Palacios, correspondente do Estadão em Buenos Aires, explica de que maneira a paralisação de hoje na capital argentina fragiliza a já desgastada imagem da presidente Cristina Kirchner, recuperando o histórico de greves no país desde o governo do presidente Raúl Alfonsín (1983-89).

Esther Solano Gallego, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madri e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), questiona a promessa de nova política na corrida eleitoral, chamando atenção para o 'sufoco' (e o perigo) de um bipartidarismo deteriorado.

Após a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciarem o Projeto Orçamentário para 2015, o colunista de economia do Estadão Celso Ming fala sobre o 'faz de conta' dos dados apresentados para o PIB e a inflação.

Para completar a edição desta quinta, o jornalista esportivo Raphael Ramos pede mais rigor no controle de torcidas organizadas como um forma de preservar o futebol brasileiro.

