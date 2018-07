Gripe: pai culpa prefeitura de Diadema por morte de bebê Pai da vítima mais jovem da gripe suína no País - uma menina de 1 ano e 6 meses -, o gerente de loja Edson Coelho do Nascimento, de 31 anos, acusa o poder público de negligência no atendimento da filha. Carolina Nascimento morreu sábado, em Diadema, no interior paulista. ?Houve demora no diagnóstico. Eu questionei sobre a doença, mas eles (médicos) não estavam preparados.? A Secretaria da Saúde da cidade nega falha. ?O quadro que ela apresentou até sexta era de gripe comum?, diz a secretária municipal da Saúde, Aparecida Pimenta.