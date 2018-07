Gripe suína: Brasil tem 55 novos casos; total vai a 680 O Ministério da Saúde informou hoje que foram confirmados 55 novos casos da gripe suína no Brasil, elevando para 680 o total de infectados. Dos novos pacientes, 45 foram registrados no Rio Grande do Sul, 3 no Piauí, 3 em Santa Catarina, 1 em Alagoas, 1 no Distrito Federal, 1 no Paraná e 1 em Sergipe.