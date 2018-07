Gripe suína: Mackenzie e Estácio adiam início das aulas

As unidades da Estácio de Sá (UniRadial) em São Paulo adiaram a volta das férias para 17 de agosto, segundo informe do site da instituição. As unidades que terão o início do semestre adiado são: Moema, Jabaquara, Vila dos Remédios, Santo Amaro, Mooca, Marajoara, Interlagos, Brooklin, Vila Formosa, Pinheiros, Santo André, Estácio Europan, Estácio Ibiúna, Estácio Faac e Estácio Ourinhos.

Mais cedo, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) informou ter adiado o início das aulas do dia 3 para o dia 17 de agosto pelo mesmo motivo. Ainda em São Paulo, a volta às aulas também foi adiada na USP, Unesp e Unicamp e nas Fatecs e Escolas Técnicas Estaduais (ETE).