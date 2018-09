Grupo assalta casa do presidente da Câmara de SP

Pelo menos oito criminosos invadiram a casa do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Antonio Carlos Rodrigues (PR), nesta manhã, segundo informações da Polícia Militar. Os funcionários da casa, que fica no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade, foram rendidos, por volta das 10h30, e os bandidos fugiram levando dois veículos, além de jóias e dinheiro. Ainda não tem mais informações sobre o assalto.