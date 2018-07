Grupo de 30 manifestantes protesta contra gastos com JMJ Cerca de 30 manifestantes estão reunidos perto da estação de metrô Cardeal Arcoverde, em Copacabana (zona sul do Rio), para mais um protesto, na tarde desta sexta-feira, 26. "EsTe é um protesto contra os gastos públicos com a vinda do papa e todos os abusos desTe governo. Está mais do que dito pelo povo tudo de errado que está acontecendo, e as manifestações mostram isso. Só espero que não aconteça desta vez o que tem acontecido nos protestos", disse a atriz Lis Coelho, referindo-se aos confrontos entre policiais e manifestantes.