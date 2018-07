Grupos organizam protestos para dia 7 no interior de SP Movimentos de estudantes, como o Contra Catraca e o Passe Livre, estão convocando pelas redes sociais manifestação com o tema ''A mesma luta, novos rumos'' para o dia 7 de setembro, às 15 horas, no Largo do Canhão, região central de Sorocaba. O horário não coincidirá com os desfiles oficiais, que ocorrem durante a manhã. Até a manhã desta quarta-feira, 4, 1.983 internautas haviam confirmado participação. Estão previstas manifestações em Itapetininga (praça central) e São Roque (recinto da Festa).